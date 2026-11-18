Третьяк рассказал, что привело к провалу сборной РФ по хоккею на ОИ в Сочи Третьяк о провале на ОИ-14: ошиблись с выбором участника сборной

Москва18 ноя Вести.К Олимпиаде 2014 года состав российской сборной по хоккею укомплектовали лучшими хоккеистами. От команды ждали хороших результатов, однако все из-за просчета тренерского штаба команда не смогла решить поставленную задачу. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По его мнению, тренеры ошиблись с выбором вратаря, что и привело к поражению команды.

Олимпийские игры в Сочи, где мы должны были все-таки показать хороший результат, потому что мы собрали лучших хоккеистов, которые у нас играли в НХЛ (Национальная хоккейная лига – прим. ред.), вот в Континентальной хоккейной лиге. Мне кажется, ошибка там в выборе вратаря повлияло на это. В четвертьфинале мы проиграли и не заняли никакого призового места. Было обидно, что и тренеры, и вообще команда не смогли решить задачу, которую Федерация хоккея [России] ставила отметил Третьяк

На Олимпиаде в Сочи сборная России по хоккею не прошла дальше четвертьфинала. В решающем матче россияне проиграли финской команде со счетом 1:3.