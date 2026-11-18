Третьяк назвал победы на ЧМ-2008 и ОИ-2018 главными за последние 20 лет в хоккее Третьяк назвал исторической победу сборной РФ по хоккею на ЧМ-2008

Москва18 ноя Вести.В год 100-летия со дня основания Международной федерации хоккея на льду (IIHF), Россия доказала, что снова находится среди лучших. Спустя десятилетие, в 2018 году, подтвердила свой статус победой на Олимпийских играх. Своими воспоминаниями об этом поделился в интервью ИС "Вести" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сто лет хоккея - это не каждый раз бывает, тем более у нас…, 10 лет не было побед. Победить команду Канады в Канаде в финальном матче - это был сильный успех и историческая победа, возвращение нашей команды опять в элитную… тройку. И, конечно, Олимпийские игры. Они проходят раз в четыре года - мне посчастливилось на четырех Олимпиадах играть. Чемпионат мира проходит каждый год, там можно на следующий год реабилитировать себя, а Олимпийские игры надо четыре года ждать. Эта победа была сложная, тяжелая, драматичная, но наша команда все-таки выиграла, благодаря всей команде и тренерскому составу. Это два очень важных момента напомнил Третьяк

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отмечала свой юбилей в 2008 году.

Ранее Третьяк назвал причиной поражения сборной РФ по хоккею на Олимпиаде в Сочи ошибку тренерского штаба. По его словам, она состояла в выборе вратаря команды.