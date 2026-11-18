Третьяк: сборная РФ в любой момент должна быть готова к участию в ЧМ по хоккею Третьяк о допуске сборной РФ на ЧМ-2027: надежда умирает последней

Москва18 ноя Вести.Сборная России по хоккею может быть в любой момент допущена на ЧМ-2027, проходящий под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), поэтому команда должна быть сформирована заблаговременно. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Надежда всегда умирает последней. Мы [РФ] - элитная хоккейная держава. И, конечно, мы очень хотели бы, чтобы выполнилось решение [принятое спортивным арбитражным судом]: чтобы наши хоккеисты поехали на чемпионат мира. Мы готовимся к этому: тренерский совет вчера прошел, мы обсуждали кандидатов, рассматривали игроков, и которые играют в НХЛ (Национальная хоккейная лига – прим. ред.) и которые играют здесь - все равно готовимся. В любой момент может принять решение [Международная федерация хоккея], что мы будем играть - должны быть готовы. Как только мы почувствуем, что действительно все мы едем, сразу формируем заблаговременно команду. Договоримся с КХЛ (Континентальная хоккейная лига – прим. ред.), значит, о каких-то сокращениях игр и так далее… Сборная - это главное, что есть у нас. И, конечно, все клубы думают о своем будущем, о своем чемпионате, но сборная - отдельная, это вся наша страна. Все болельщики, конечно, за нее болеют, и все хотят, чтобы наша команда играла. Какая радость была, когда мы выиграли суд. Наверное, вся страна радовалась тому, что мы победили поделился Третьяк

Россия будет добиваться допуска сборной РФ по хоккею на молодежный чемпионат мира (МЧМ) в Канаде, подчеркнул он.

В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) не ожидали, что спортивный арбитражный суд (CAS) обяжет их допустить российские сборные к международным турнирам сезона-2026/27, указал Третьяк.