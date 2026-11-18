Третьяк: IIHF не верила, что CAS примет решение в пользу России Третьяк: IIHF не возвращает сборные РФ на соревнования

Москва18 ноя Вести.В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) не ожидали, что спортивный арбитражный суд (CAS) обяжет их допустить российские сборные к международным турнирам сезона-2026/27. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В CAS оспаривалось отстранение российских хоккейных сборных от всех международных соревнований, проходящих под эгидой IIHF. Еще до вынесения вердикта стороны обязались выполнить любое решение, но теперь IIHF не делает этого, указал он.

Я вам хочу сказать, что до решения суда, мы договорились с Международной федерацией [хоккея на льду], что какое примет решение… [спортивный арбитражный суд], мы его выполним. И мы подписались. Сейчас Международная федерация в таком положении, что она подписалась, что она исполнит. Но она его [решение суд] не исполняет... Откровенно говоря, Международная федерация не ожидала такого решения, поэтому они спокойно подписали, что мы выполним любое решение. Плодотворная работа Федерации хоккея [РФ], наших юристов, которые там работали, Олимпийский комитет [РФ] - очень много сделали. Очень сложно выиграть в Швейцарии такое решение, вернуть [российские сборные к международным турнирам]. Необоснованное решение было, что нас не пускали поделился Третьяк

Россия будет добиваться допуска сборной РФ по хоккею на молодежный чемпионат мира (МЧМ) в Канаде, подчеркнул он.