Хоккеисты ЦСКА победили "Металлург" со счетом 7:3 в юбилейном матче КХЛ

ЦСКА разгромил "Металлург" в 1300-м матче в КХЛ Хоккеисты ЦСКА победили "Металлург" со счетом 7:3 в юбилейном матче КХЛ

Москва3 ноя Вести.Хоккеисты московского ЦСКА одержали уверенную победу над "Металлургом" из Магнитогорска в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Красно-синие взяли верх над хозяевами льда со счетом 7:3.

В составе победителей дублями отметились Максим Соркин (22-я и 58-я минуты) и Денис Гурьянов (40-я и 44-я). Также за армейцев отличились Павел Карнаухов (31-я), Николай Коваленко (46-я) и Марат Хайруллин (49-я).

У проигравших шайбы забросили Александр Сиряцкий (21-я), Никита Михайлис (21-я) и Игорь Нечаев (33-я).

Для ЦСКА прошедшая встреча стала 1300-й в Континентальной хоккейной лиге. Красно-синие стали второй командой, которая смогла достичь юбилейной отметки. Ранее этот рубеж покорился санкт-петербургскому СКА.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 34 очка в 22 матчах. "Металлург" идет первым на Востоке, имея в активе 36 очков после 24 игр.