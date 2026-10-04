Хоккеисты "Спартака" провели собрание без тренеров перед матчем с "Барысом"

Лукьянцев рассказал о командном разговоре "Спартака" перед игрой с "Барысом" Хоккеисты "Спартака" провели собрание без тренеров перед матчем с "Барысом"

Москва4 окт Вести.Хоккеисты московского "Спартака" провели собрание без участия тренерского штаба перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского "Барыса". Об этом сообщил нападающий красно-белых Сергей Лукьянцев.

Несмотря на серьезный разговор внутри коллектива, москвичи уступили "Барысу" в серии буллитов со счетом 3:4, потерпев шестое поражение подряд.

Форвард отметил, что игроки открыто высказали претензии друг другу и выложились на льду, однако в буллитной серии удача оказалась на стороне соперника.

Лукьянцев выразил уверенность, что предстоящая четырехматчевая выездная серия по маршруту Сочи — Владивосток — Хабаровск сплотит команду и поможет исправить турнирное положение.