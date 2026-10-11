"Динамо" обыграло СКА в овертайме и прервало 6-матчевую серию поражений в КХЛ

Хоккеисты "Динамо" прервали 6-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв СКА "Динамо" обыграло СКА в овертайме и прервало 6-матчевую серию поражений в КХЛ

Москва11 окт Вести.Клуб КХЛ "Динамо" (Москва) одержал первую победу в семи последних матчах Континентальной хоккейной лиги. Это произошло в матче регулярного чемпионата против СКА.

Соперники завершили основное время вничью – 3:3. А победитель был определен в овертайме. Итог – 4:3 в пользу "Динамо".

Шайбы в составе победителей забрасывали Артем Швец-Роговой, Ник Мерли (2) и Павел Шэн. У петербургских "армейцев" шайбы забрасывали Владислав Семин, Матвей Короткий и Василий Атанасов.

Столичный клуб прервал серию поражений в КХЛ, которая насчитывала 6 матчей подряд.