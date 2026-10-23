Шафранов возглавил тренерский штаб "Металлурга" после ухода Разина Главным тренером "Металлурга" после ухода Разина стал Шафранов

Москва23 окт Вести.Главным тренером магнитогорского "Металлурга" до конца сезона-2026/27 назначен 58-летний Константин Шафранов. О назначении нового наставника сообщил официальный Telegram-канале ХК "Металлург".

Шафранов в качестве игрока в составе "Металлурга" становился чемпионом России и победителем Евролиги. Символичным назвал возвращение Константина Шафранова в команду уже в качестве тренера спортивный директор магнитогорских хоккеистов Евгений Бирюков. Он отметил, что до "Металлурга" Шафранов поработал ассистентом главного тренера в нескольких командах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он выигрывал Кубок Гагарина, накопил колоссальный опыт и успел зарекомендовать себя как грамотный специалист, умеющий ставить большинство и прививающий своим подопечным яркий, атакующий хоккей пояснил Бирюков

На счету Шафранов главный трофей КХЛ омского "Авангарда" в 2021 году. С 2021 года Константин Шафранов работает с национальной хоккейной сборной России, до этого он также помогал главным наставникам петербургского СКА, казанского "Ак Барса", "Амура" и "Автомобилиста".

Предыдущего тренера магнитогорцев Андрея Разина, возглавлявшего штаб наставников команды с апреля 2023 года, отстранили от работы 6 октября. После этого тренерские функции на себя временно взяли Юрий Трубачев и Владимир Воробьев.

Андрей Разин после ухода из "Металлурга" стал главным тренером СКА. Под его руководством клуб прервал серию из шести поражений подряд.