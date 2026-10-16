"СЭ": Ротенберг и Разин осуждаются в качестве возможной замены Ларионову в СКА

СМИ сообщили, что Разин или Ротенберг могут сменить Ларионова в СКА "СЭ": Ротенберг и Разин осуждаются в качестве возможной замены Ларионову в СКА

Москва16 окт Вести.Руководство петербургского хоккейного клуба СКА может сменить главного тренера команды Игоря Ларионова , сообщает "Спорт-Экспресс".

Среди возможных кандидатов на эту должность — Андрей Разин и Роман Ротенберг.

В текущем сезоне СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. Ротенберг ранее работал в клубе генеральным менеджером, а затем главным тренером — с 2022 по 2025 год.

Разин с 2023 года возглавляет магнитогорский "Металлург". Недавно он был отстранен от работы.

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