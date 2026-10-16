Москва16 октВести.Руководство петербургского хоккейного клуба СКА может сменить главного тренера команды Игоря Ларионова , сообщает "Спорт-Экспресс".
Среди возможных кандидатов на эту должность — Андрей Разин и Роман Ротенберг.
В текущем сезоне СКА занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. Ротенберг ранее работал в клубе генеральным менеджером, а затем главным тренером — с 2022 по 2025 год.
Разин с 2023 года возглавляет магнитогорский "Металлург". Недавно он был отстранен от работы.
Ранее Франц Райндль избран новым президентом Международной федерации хоккея.