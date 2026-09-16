"Спартак" в третий раз в истории КХЛ обыграл "Металлург" в Магнитогорске "Спартак" одержал третью выездную победу над магнитогорским "Металлургом" в КХЛ

Москва16 сен Вести.Московский "Спартак" переиграл на выезде магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав третью гостевую победу над уральцами за всю историю выступлений в турнире.

Встреча прошла 16 сентября в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Александр Беляев (8-я и 46-я минуты), а победную шайбу забросил Герман Рубцов (52). У хозяев отличились Егор Яковлев (17) и Владимир Ткачев (44).

"Спартак" имел долгую безвыигрышную серию в чемпионатах России в выездных играх с "Магниткой". "Красно-белые" не могли победить уральцев на их льду с 1993 по декабрь 2021 года, потерпев за это время 26 поражений. После этого спартаковцы сумели обыграть "Металлург" в гостях до нынешней встречи только еще раз - в сентябре 2024 года.

Также "Спартак" одержал четвертую победу подряд на старте нового сезона КХЛ.

В параллельном матче дня казанский "Ак Барс" в овертайме переиграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:3, победив в первом в сезоне "Зеленом дерби" команд. Также нижнекамский "Нефтехимик" выиграл четвертый матч подряд, нанеся поражение новосибирской "Сибири" - 3:0.