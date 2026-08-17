Заслуженного тренера РФ по футболу Тарханова внесли в базу "Миротворца" Заслуженный тренер РФ Тарханов внесен в базу "Миротворца" за поддержку СВО

Москва17 авг Вести.Базу данных украинского ресурса "Миротворец" пополнили данные заслуженного тренера России, главного тренера красноярского футбольного клуба "Енисей-2"Александра Тарханова, сообщил ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Ему (Тарханову – ред.) вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции написали в агентстве

Тарханову 71 год, он играл за клубы СКА из Хабаровска, Одессы, Ростова-на-Дону, а также за московский ЦСКА. В качестве тренера возглавлял московские ЦСКА и "Торпедо", самарские "Крылья Советов", краснодарскую "Кубань", подмосковные "Химки", екатеринбургский "Урал", болгарскую "Славию", а также мужскую и женскую команды "Енисея". Был ассистентом главного тренера московского "Спартака" с 1992 по 1994 год.