Москва1 ноя Вести.Хасанби Биджиев стал новым главным тренером футболистов "Факела", сообщается на официальном сайте воронежского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Наш клуб достиг принципиальной договорённости со специалистом, завтра ожидается подписание контракта. Штаб также пополнят ассистент главного тренера Горан Алексич и тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев говорится в сообщении

У руля команды Биджиев сменит Алексея Ребко, который был исполняющим обязанности главного тренера воронежцев после отставки Олега Василенко.

Также ранее СМИ сообщали, что "Факел" должен возглавить Рашид Рахимов, но тренер в интервью ИС "Вести" объяснил, почему отказался от работы в воронежском клубе.

Последним местом работы Биджиева было махачкалинское "Динамо", он тренировал команду с февраля 2024 по декабрь 2025 года, и под его руководством дагестанская команда пробилась в РПЛ и сумела сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола. Также Биджиев доходил до финала Кубка России в 2018 году, возглавляя выступавший во второй лиге курский "Авангард".

"Факел" идет на последнем 16-м месте в таблице РПЛ, набрав всего 6 очков в 13 матчах. В субботу, 31 октября, воронежская команда потерпела поражение от казанского "Рубина" (0:1).