Эксперт Ташуев: "Спартак" и "Динамо" играют в наиболее современный футбол в РПЛ

Названы клубы РПЛ, играющие в самый современный футбол Эксперт Ташуев: "Спартак" и "Динамо" играют в наиболее современный футбол в РПЛ

Москва19 окт Вести.Московские клубы "Спартак" и "Динамо" играют в наиболее современный футбол в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в беседе с MK.RU высказал эксперт Сергей Ташуев.

По его словам, футболисты "Динамо" выбрали правильную игровую схему.

Сегодня футбол развивается по смещениям в инсайдные зоны - вертикально вперед атаковать по этим четырем зонам, а не по кругу, не по флангам. "Динамо" сегодня играет в более современный футбол объяснил Ташуев

Эксперт добавил, что атакующую линию "Динамо" можно сравнить с атакующей линией "Спартака".

Уже называл футболистов - Маркиньос, Барко, Угальде, Солари - группа, которая сегодня хорошо комбинирует, очень агрессивно, хорошие индивидуальные действия. И обыгрывает, и подстраивается, и врывается в штрафную площадь. Они похожи с "Динамо", там та же самая история - Бителло, Гладышев, Тюкавин с поддержкой центральных полузащитников. Обе команды играют в современный футбол, похожи по структуре игры отметил он

Ташуев также указал на важность ежедневного улучшения взаимодействия футболистов в команде для более эффективной игры.