Москва5 окт Вести.Решение об уходе бывшего главного тренера футбольного клуба "Родина" Хуана Диаса было совместным. Об этом ИС "Вести" заявил спортивный директор ФК "Родина" Алексей Зинин.

Это такие тонкие моменты, которые никогда не нужно выносить на публику, на мой взгляд … Обычно редко, когда расстаются, когда все хорошо. Расстаются, когда что-то не так, и, наверное, когда есть какие-то вопросы друг к другу, их не нужно озвучивать, и я могу сказать, что это было совместное решение. Просто нужно двигаться дальше. Поблагодарить человека за тот период, что мы были вместе. Назревали перемены, и мы сейчас уже смотрим в будущее. Мы нацелены на них