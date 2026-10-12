Футболист Балахнин оценил победу ЦСКА над "Родиной": Альбе будет трудно Футболист Балахнин считает, что испанцу Альбе трудно будет тренировать "Родину"

Москва12 окт Вести.Советский и российский футболист, бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин оценил результаты встречи московского ЦСКА и столичной "Родины" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Слова Балахнина приводит издание MK.RU.

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА. Матч прошел 11 октября на стадионе "ВЭБ Арена".

Тут вообще все было ясно и понятно. Прямо с первых минут доминировал ЦСКА, "Родина" вообще не могла ничего противопоставить прокомментировал Балахнин

По его мнению, футбольный клуб "Родина" выглядел "очень бледно", а их соперники были "на голову сильнее" по всем статьям. Балахнин также считает, что у "Родины" не было обычного эмоционального всплеска со сменой тренера. В начале октябре главным тренером команды был назначен испанец Джонатан Альба.

Балахнин полагает, что Альбе "трудно будет, судя по этой игре".