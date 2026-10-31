Москва31 октВести.Главный арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и воронежским "Факелом" Сергей Иванов не смог прилететь в Казань на игру, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Причиной этому стало ограничение авиасообщения.
Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничений авиасообщениясообщили в РФС
Заменит Иванова на игре Данил Каширин, который первоначально был назначен резервным арбитром. А резервным судьей станет Артур Сагдиев, отметили в РФС.
Матч "Рубин" — "Факел" запланирован на субботу, 31 октября. Игра пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", начало встречи запланировано на 15.15 по московскому времени.