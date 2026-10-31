Главный судья матча "Рубин" — "Факел" Иванов не смог прилететь на игру в Казань

Главный судья матча РПЛ "Рубин" — "Факел" не смог прилететь на игру Главный судья матча "Рубин" — "Факел" Иванов не смог прилететь на игру в Казань

Москва31 окт Вести.Главный арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и воронежским "Факелом" Сергей Иванов не смог прилететь в Казань на игру, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Причиной этому стало ограничение авиасообщения.

Иванов не смог прилететь в Казань из-за ограничений авиасообщения сообщили в РФС

Заменит Иванова на игре Данил Каширин, который первоначально был назначен резервным арбитром. А резервным судьей станет Артур Сагдиев, отметили в РФС.

Матч "Рубин" — "Факел" запланирован на субботу, 31 октября. Игра пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", начало встречи запланировано на 15.15 по московскому времени.