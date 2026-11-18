Глава ФШР Ткачев прокомментировал победу РФ на шахматном турнире в Абу-Даби Глава ФШР Ткачев: как только сборную России допускают, она обязательно побеждает

Москва18 ноя Вести.Российские шахматные сборные обязательно занимают первые места, как только их допускают до международных соревнований. Так в интервью информационной службе "Вести" исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал победу мужской и женской сборных РФ на командном чемпионате Азии по шахматам, прошедшем в Абу-Даби.

По его словам, это также подтверждается успехами в Колумбии, Казахстане и Испании.

Подтверждается, уже, наверное, аксиома что ли последних лет, что как только нашу сборную допускают до международных соревнований, мы обязательно занимаем первое место. Так было в Колумбии, так было в Казахстане, так было в Испании. Я сейчас говорю про успех нашей юношеской команды, нашей сборной команды среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Я сейчас говорю про триумф в Испании, когда наша женская команда стала чемпионками мира. Так что вот хорошая, хорошая практика сказал Ткачев

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возглавляющий попечительский совет Федерации шахмат России (ФШР), выразил уверенность, что российские шахматисты в обозримой перспективе вернутся в Международную шахматную федерацию (FIDE).