Фатеев о лидерстве сборной на ЧМ: советская школа показала себя во всей красе

Глава Союза ММА рассказал, как традиции советской школы помогли победить на ЧМ Фатеев о лидерстве сборной на ЧМ: советская школа показала себя во всей красе

Москва8 ноя Вести.Сборная России по смешанным единоборствам (ММА) показала себя на чемпионате мира в Грузии с лучшей стороны, сохранив старые традиции советской школы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент Союза ММА России Сергей Фатеев.

По его словам, лидерство на мировых соревнованиях было достигнуто за счет совместной работы как тренерского состава, так и их воспитанников.

Я считаю, что это большая работа, совместная работа всей команды Союза ММА, непосредственно и тренерского состава, естественно, в первую очередь. Конечно, ребята вложили в своих воспитанников много сил. И я хочу сказать, что старая школа, которая сохранила свои традиции с Советского Союза, сегодня показала, наверное, в лучшей своей красе, и все нам завидуют сказал Фатеев

В Тбилиси с 2 по 8 ноября прошел чемпионат мира по ММА. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. В копилке российской команды: 21 золотая, 4 серебряная и 14 бронзовых медалей.