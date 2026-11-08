Фатеев о ЧМ по ММА в России: с удовольствием бы взяли на себя ответственность

Фатеев не исключил проведение чемпионата мира по ММА в России Фатеев о ЧМ по ММА в России: с удовольствием бы взяли на себя ответственность

Москва8 ноя Вести.Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) Сергей Фатеев не исключил проведение чемпионата мира в России. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Спортивный союз готов взять на себя ответственность в проведении мировых соревнований, отметил он.

Мы с удовольствием организовали бы все от нас зависящее. Так сказать, требования технологические и по размещению. Я думаю, что мы с удовольствием взяли бы на себя такую ответственность сказал Фатеев

Однако он уточнил, что спортсмены из многих стран опасаются приезжать в Россию.

Но сегодня ситуация говорит о том, что многие страны, которые выходят на ринг, побаиваются приезжать к нам в страну, хотя очень все хотят и говорят, что с удовольствием приехали бы. Не могу сказать, что там есть какое-то, так сказать, напряжение в части каких-то отдельных стран. Тем не менее, все у нас очень даже положительно, хорошо добавил Фатеев

Также Сергей Фатеев сообщил, что российская сборная по ММА на чемпионате мира в Грузии показала себя с лучшей стороны, сохранив старые традиции советской школы.