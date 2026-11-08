Москва8 ноя Вести.Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) предложила президенту российского Союза ММА Сергею Фатееву войти в президиум организации. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Фатеев выразил готовность вступить в президиум, чтобы отстаивать интересы российских спортсменов на мировой арене.

Международная федерация предложила мне зайти к ним в президиум, и этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время. Я сказал, что я готов. И со своей стороны все, что необходимо от меня как от профессионала, я, естественно, готов реализовывать здесь для того, чтобы наша страна была представлена, как можно ярче, и никто нас не ограничивал ни в каких наших перемещениях, и тем более, так сказать, выступлениях наших ребят