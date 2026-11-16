Москва16 ноя Вести.Общение и разбор игровых моментов с футболистами, которые выступают за именитые клубы, помогает разнообразить и улучшить тренировочный процесс. Подробностями с ИС "Вести" поделился вратарь ФК "Краснодар" и сборной РФ по футболу Станислав Агкацев.

По его словам, он часто разбирает игровые ситуации с голкипером "ПСЖ" Матвеем Сафоновым.

Всегда интересно общаться с игроками, которые тренируются и играют как бы в другом чемпионате, тренируются среди топовых футболистов. С Матвеем мы постоянно обсуждаем какие-то игровые моменты, разбираем голы, обсуждаем, что можно было сделать лучше, как можно было сыграть в этом моменте… У нас есть чат, где я, Матвей и наш тренер вратарей с "Краснодара". Он у нас до сих пор остался еще со времен, когда Матвей был в "Краснодаре". И до сих пор мы присылаем туда какие-то моменты рассказал футболист

Также Агкацев прокомментировал свое попадание в шорт-лист итальянского ФК "Ювентус" на позицию вратаря.