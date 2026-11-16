Москва16 нояВести.Официального приглашения и предложений о переходе в итальянский футбольный клуб "Ювентус" российскому вратарю из "Краснодара" Станиславу Агкацеву не поступало. Об этом спортсмен сообщил в интервью ИС "Вести".
Агкацев попал в шорт-лист туринцев на позицию вратаря вместе с двумя другими кандидатами.
Если будет достойное предложение, тогда уже будет общение. Будем уже тщательно это обсуждать. Предложения не было, поэтому в клубе мы ничего не обсуждалиотметил он
Об интересе "Ювенутса" к Агкацеву ранее сообщала газета Tuttosport. При этом основным кандидатом на переход в туринский клуб является голкипер "Фрозиноне" Лоренцо Пальмизани.