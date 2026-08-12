"Штурм" с Худяковым уступил "Фенербахче" и лишился шансов на попадание в ЛЧ

"Штурм" с Худяковым уступил "Фенербахче" и не попал в Лигу чемпионов "Штурм" с Худяковым уступил "Фенербахче" и лишился шансов на попадание в ЛЧ

Москва12 авг Вести.Футбольный клуб из Австрии "Штурм", в составе которого играет российский голкипер Даниил Худяков, проиграл турецкому "Фенербахче" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Встреча соперников состоялась в Австрии и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. В первом матче также победили футболисты "Фенербахче" (2:0). В обеих встречах ворота австрийского клуба защищал 22-летний Даниил Худяков.

В заключительном раунде турецкий клуб встретится с победителем в паре "Спарта" (Чехия) - "Лион" (Франция). "Штурм" продолжит евросезон в квалификации Лиги Европы.

Российские клубы по-прежнему не могут участвовать в еврокубковых турнирах по решению УЕФА и ФИФА.