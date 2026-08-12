Москва12 авгВести.Футбольный клуб из Австрии "Штурм", в составе которого играет российский голкипер Даниил Худяков, проиграл турецкому "Фенербахче" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча соперников состоялась в Австрии и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. В первом матче также победили футболисты "Фенербахче" (2:0). В обеих встречах ворота австрийского клуба защищал 22-летний Даниил Худяков.
В заключительном раунде турецкий клуб встретится с победителем в паре "Спарта" (Чехия) - "Лион" (Франция). "Штурм" продолжит евросезон в квалификации Лиги Европы.
Российские клубы по-прежнему не могут участвовать в еврокубковых турнирах по решению УЕФА и ФИФА.