Агкацев рассказал об изменении отношения к вратарям в профессиональном футболе Футболист Агкацев отметил большое число молодых вратарей в спорте

Москва16 ноя Вести.Средний возраст вратарей в профессиональном футболе сильно снизился – сегодня очень много молодых игроков защищают ворота на поле. Об этой тенденции в интервью ИС "Вести" сообщил игрок ФК "Краснодар", вратарь сборной РФ по футболу Станислав Агкацев.

Самому Агкацеву 24 года, и он не считает себя слишком молодым игроком.

Наверное, футбол поменялся. Если раньше вратари были постарше, сейчас много, очень много молодых вратарей. Сейчас уже я бы не сказал, что 24 [года] – это прямо слишком молодой вратарь. Я уже немолодой, но и не в возрасте, наверное, золотая серединка сказал футболист

12 ноября сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2. Победу в товарищеском матче можно считать общей командной заслугой, заявил ИС "Вести" полузащитник Кирилл Глебов.