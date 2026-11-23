Игдисамов: на самом деле я и есть молодой тренер

Игдисамов: спокойно воспринимаю, когда называют молодым тренером Игдисамов: на самом деле я и есть молодой тренер

Москва23 ноя Вести.Главный тренер ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов моложе большинства наставников команд Российской премьер-лиги (РПЛ), но у него есть планка, которую он мечтает преодолеть как тренер. Об этом он заявил ИС "Вести".

Я спокойно воспринимаю слово "молодой" относительно меня, потому что на самом деле так и есть. Если брать РПЛ, 2008 год, тогда я, по-моему, только делал первые шаги в тренерстве. Я закончил игровую карьеру. … Я начал тренировать школьную команду. Летом - футбол, "Кожаный мяч" (массовый всероссийский турнир по футболу среди детских и юношеских любительских команд. - Прим. ред.), зимой - хоккей, "Золотая шайба" (аналогичный массовый детский турнир по хоккею. - Прим. ред.). Тогда я делал первые шаги, но отчетливо помню лето, матч [по футболу сборной России] против Голландии [на Евро-2008], когда наша сборная завоевала [бронзовые] медали чемпионата Европы. И в будущем хотелось бы превзойти этот успех поделился Игдисамов

Российская команда на ЧЕ-2008 обыграла сборную Нидерландов в овертайме со счетом 3:1.