Тренер ЦСКА Игдисамов назвал свой первый сезон в большом футболе решающим Дмитрий Игдисамов назвал нынешний сезон РПЛ решающим для своей судьбы тренера

Москва23 ноя Вести.Нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) будет решающим для главного тренера профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА Дмитрия Игдисамова. Об этом сам наставник ЦСКА заявил в интервью ИС "Вести".

По словам Игдисамова, после того, как он был назначен главным тренером ЦСКА, его посещали мысли о том, что ему представился шанс и сейчас решается его судьба.

Я думаю, что в данный конкретный момент также решается моя судьба. Да, это первый мой сезон в большом футболе, и все будет зависеть от конечного результата сказал Игдисамов

По мнению Дмитрия Игдисамова, текущий состав ЦСКА способен на большее, и потолок команды намного выше.