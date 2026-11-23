Москва23 ноя Вести.Недавнее поражение столичного футбольного клуба ЦСКА от "Краснодара" в Российской премьер-лиге (РПЛ) было результатом стечения индивидуальных ошибок. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" главный тренер профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА Дмитрий Игдисамов.

Матч "Краснодара" и ЦСКА прошел 7 ноября в Краснодаре, победу со счетом 4:2 одержали хозяева поля.

Игра с "Краснодаром" – там, я думаю, больше все-таки стечение индивидуальных ошибок, не было какой-то системности, при том, что качество игры, показанное нами, было достаточно высокое с точки зрения атакующих действий. Но индивидуальные ошибки в обороне привели к такому результату, который сложился. Мы, естественно, учтем все эти ошибки и, надеюсь, что в будущем больше не повторим сказал Игдисамов

Также Дмитрий Игдисамов отметил: в футболе невозможно выигрывать всегда.