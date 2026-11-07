"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче с шестью голами "Краснодар" победил ЦСКА в центральной встрече 14-го тура РПЛ

Москва7 ноя Вести.В Краснодаре завершилась центральная игра 14-го тура чемпионата России по футболу между местным одноименным клубом и столичным ЦСКА. "Быки" взяли верх над армейцами со счетом 4:2.

В составе хозяев поля дубль оформил Джон Кордоба, отличившийся на 16-й и 82-й минутах. Еще по голу записали в свой актив Батчи (40-я) и Даниил Уткин (74-я). У красно-синих мячи забили Матвей Кисляк (35-я) и Кирилл Глебов (90+1).

"Краснодар" одержал первую победу за восемь матчей в чемпионате России. Команда Мурада Мусаева набрала 26 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов опустился на четвертое место.

В следующем туре красно-синие в Москве встретятся с грозненским "Ахматом", а "быки" на выезде сыграют с московским "Динамо".