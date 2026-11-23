Москва23 нояВести.Главный тренер профессионального футбольного клуба ЦСКА (Москва) Дмитрий Игдисамов принимает решения взвешенно и обдуманно, так что едва ли смог бы дать самому себе какие-то конкретные советы в письме из будущего. Об этом наставник ЦСКА рассказал в интервью ИС "Вести".
Игдисамов объяснил, почему он едва ли стал бы давать себе конкретные советы.
Потому что все мои решения в жизни – они взвешенные, размеренные, и если я принимаю решения, я о них не сожалею. Если бы я что-то и написал, то написал бы "смело вперед" – и всесказал он
По словам Игдисамова, ему комфортно на посту главного тренера ПФК ЦСКА, несмотря на давление с точки зрения результата.