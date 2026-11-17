Сафонов: было особенно приятно отыграть на ноль в матче против Венесуэлы

Сафонов: было особенно приятно отыграть на ноль в матче против Венесуэлы Сафонов: было особенно приятно отыграть на ноль в матче против Венесуэлы

Москва17 ноя Вести.Отыграть на ноль в матче против Венесуэлы было особенно приятно. Об этом ИС "Вести" заявил российский футболист, вратарь французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов.

Сто процентов ответил на соответствующий вопрос Сафонов

Также он поделился впечатлениями от игры в ретроформе.

Немногие пришли в ретро-одежде на стадион все-таки. Больше из ретро были мы, но понятное дело, что все сегодня, что касается матча, все именно в ретро-стиле, и приятно смотреть, приятная такая подготовка. Делают из товарищеских матчей достаточно красивое шоу, и я думаю, что это интересно для болельщиков и дополнительно привлекает у телеэкранов и на стадионе болельщиков добавил футболист

Сборная России по футболу одержала победу в матче с национальной командой Венесуэлы в Краснодаре. Победу РФ принес полузащитник Алексей Миранчук, который дважды поразил ворота соперника на 59-й и 75-й минутах.