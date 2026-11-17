Миранчук: надеюсь, мы порадовали своей игрой и согрели людей голами

Миранчук поблагодарил болельщиков за поддержку Миранчук: надеюсь, мы порадовали своей игрой и согрели людей голами

Москва17 ноя Вести.Российский полузащитник Алексей Миранчук, забивший в матче со сборной Венесуэлы два мяча, в интервью ИС "Вести" поблагодарил болельщиков за поддержку.

По атмосфере очень все супер, понравилось. В принципе, ожидаемо было здесь на юге, в Краснодаре, любят футбол, люди пришли. Надеюсь, мы порадовали своей игрой, голами согрели людей. Поэтому всем большое спасибо, кто пришел сегодняшний вечер сказал Миранчук

Сборная России одержала победу над национальной командой Венесуэлы в товарищеском матче в Краснодаре. Победу РФ принес именно Миранчук, который дважды поразил ворота соперника – на 59-й и 75-й минуте.