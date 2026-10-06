Сборная России пропустила три мяча от Нигерии впервые за шесть лет

Футболисты России и Нигерии не выявили победителя в товарищеском матче Сборная России пропустила три мяча от Нигерии впервые за шесть лет

Москва6 окт Вести.Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде — 3:3. За встречей на стадионе наблюдали 40 126 зрителей.

В составе российской команды отличились Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук. У нигерийцев голы забили Келечи Ихеаначо, Питер Эдокполор и Акор Адамс, сравнявший счет в компенсированное время.

Россия прервала серию из четырех матчей без пропущенных мячей. Результат встречи учитывается в рейтинге ФИФА: сборная России занимает 35-е место, Нигерия — 29-е.