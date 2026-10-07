Сборная России впервые с Евро-2020 пропустила 3 мяча и сыграла вничью с Нигерией

Сборная России по футболу пропустила 3 мяча в одном матче впервые с Евро-2020 Сборная России впервые с Евро-2020 пропустила 3 мяча и сыграла вничью с Нигерией

Москва7 окт Вести.Сборная России по футболу 6 октября в товарищеском матче с Нигерией зафиксировала ничью — 3:3. Таким образом, впервые за пять лет россияне позволили сопернику забить три гола в одном матче.

До этого россияне в последний раз пропускали такое количество мячей на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020) в поединке с Данией, когда со счетом 4:1 у национальной команды РФ выиграли датчане.

В рамках субботней встречи первый гол в начале первого тайма забил Келечи Ихеаначо. Однако еще до перерыва отличились Лечи Садулаев и Матвей Кисляк, выведя Россию вперед.

Во втором тайме спустя 10 минут после возобновления игры Алексей Миранчук упрочил преимущество россиян. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание, а в добавленное время Акор Адамс сравнял счет, установив окончательные 3:3.

3 октября российская команда в товарищеском матче обыграла Намибию (6:0), а 29 сентября взяла верх над Ираном (2:0).