Футболист Круговой назвал возможную причину ничьи в матче с Нигерией Круговой: ничья в матче с Нигерией получилась из-за потери концентрации

Москва6 окт Вести.Вероятной причиной ничейного исхода в товарищеском матче между сборными России и Нигерии могла стать потеря концентрации. Об этом заявил журналистам российский футболист, защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой.

К сожалению, вместо 3:1 получили 3:3 – потеря концентрации, возможно. Подумали, то, что уже победа за нами 3:1 – хорошее преимущество. Но, как говорят в футболе, 2:0, 3:1 – самый опасный счет, вот поэтому произошло. Жалко сказал он

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче в Нижнем Новгороде. За встречей на стадионе наблюдали 40126 зрителей.