Главный тренер сборной Нигерии по футболу заявил, что в мире много лжи о РФ Тренер Нигерии Шелль: в мире много лгут о России

Москва6 окт Вести.В мире распространяется много лживой информации о ситуации в России. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль.

Знаете, у меня папа француз и мама из Мали. И по всему миру много лжи, о том, что происходит в России. Но у меня, в том числе, есть возможность увидеть воочию, как здесь все устроено, много людей на улицах, все вежливые, красивый стадион и доброжелательная атмосфера … то что отложится у меня сказал он

Ранее Шелль заявил, что российской сборной по футболу тяжело вне мирового спорта, но она держит удар.