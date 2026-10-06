Москва6 октВести.В мире распространяется много лживой информации о ситуации в России. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль.
Знаете, у меня папа француз и мама из Мали. И по всему миру много лжи, о том, что происходит в России. Но у меня, в том числе, есть возможность увидеть воочию, как здесь все устроено, много людей на улицах, все вежливые, красивый стадион и доброжелательная атмосфера … то что отложится у менясказал он
Ранее Шелль заявил, что российской сборной по футболу тяжело вне мирового спорта, но она держит удар.