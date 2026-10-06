Молодежная сборная России по футболу проиграла Сербии в товарищеском матче

Молодежная сборная России по футболу уступила команде Сербии Молодежная сборная России по футболу проиграла Сербии в товарищеском матче

Москва6 окт Вести.Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) провела товарищеский матч с командой Сербии.

Игра прошла в сербском городе Стара-Пазова закончилась со счетом 2:1 в пользу молодежной сборной хозяев.

В составе российской сборной отличился Александр Помалюк. У сербов голы забили Матия Митрович и Марко Величкович. На 69-й минуте с поля был удален игрок сборной России Михаил Умников.

Ранее главный тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров рассказал о конкуренции вратарей в команде.

Также Шабаров отметил, что у молодежной сборной России по футболу, как и у национальной команды, задачи одни и те же – полная боеготовность к тому, чтобы в любой момент выйти на поле и принять участие в международных турнирах.