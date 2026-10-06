Москва6 октВести.Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) провела товарищеский матч с командой Сербии.
Игра прошла в сербском городе Стара-Пазова закончилась со счетом 2:1 в пользу молодежной сборной хозяев.
В составе российской сборной отличился Александр Помалюк. У сербов голы забили Матия Митрович и Марко Величкович. На 69-й минуте с поля был удален игрок сборной России Михаил Умников.
Ранее главный тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров рассказал о конкуренции вратарей в команде.
Также Шабаров отметил, что у молодежной сборной России по футболу, как и у национальной команды, задачи одни и те же – полная боеготовность к тому, чтобы в любой момент выйти на поле и принять участие в международных турнирах.