Молодежной сборной России по футболу отменили рейс в Турцию

Молодежная сборная России по футболу столкнулась с проблемами с вылетом в Турцию Молодежной сборной России по футболу отменили рейс в Турцию

Москва11 ноя Вести.Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию, где ей предстоит принять участие в двух товарищеских матчах с Киргизией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

В сообщении пресс-службы сказано, что футболисты, тренерский штаб и персонал находятся в аэропорту.

Первый рейс в Турцию отменили, после чего билеты были обменены на другой рейс сказано в заявлении

В материале, опубликованном агентством около 18 часов в среду, 11 ноября, сказано, что футболисты должны вылететь через полтора часа.

Сборную ждут матчи с командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Встречи должны состояться в Турции 13 и 16 ноября.