Москва14 октВести.Российские фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко более 15 часов не могут вылететь из Москвы на турнир в Будапешт. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на тренера Светлану Алексееву.
Сейчас спортсмены находятся в аэропорту Внуково.
С часу ночи они сидят в аэропорту, и вылета до сих пор нетрассказала тренер
Она добавила, что рейс, которым фигуристы должны будут лететь в Будапешт из Стамбула, отправляется один раз в день, а значит, добраться до пункта назначения они смогут только в день турнира.
Международный турнир Budapest Trophy пройдет в Будапеште с 15 по 18 октября 2026 года.
Ранее стало известно, что рейс из Уфы в Сочи задержали на 10 часов из-за ограничений на использование воздушного пространства.