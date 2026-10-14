РБК: российские фигуристы более 15 часов не могут улететь на турнир в Будапешт

РБК: российские фигуристы более 15 часов ожидают вылета на турнир в Будапешт РБК: российские фигуристы более 15 часов не могут улететь на турнир в Будапешт

Москва14 окт Вести.Российские фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко более 15 часов не могут вылететь из Москвы на турнир в Будапешт. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на тренера Светлану Алексееву.

Сейчас спортсмены находятся в аэропорту Внуково.

С часу ночи они сидят в аэропорту, и вылета до сих пор нет рассказала тренер

Она добавила, что рейс, которым фигуристы должны будут лететь в Будапешт из Стамбула, отправляется один раз в день, а значит, добраться до пункта назначения они смогут только в день турнира.

Международный турнир Budapest Trophy пройдет в Будапеште с 15 по 18 октября 2026 года.

Ранее стало известно, что рейс из Уфы в Сочи задержали на 10 часов из-за ограничений на использование воздушного пространства.