В аэропортах Приволжья задерживаются рейсы в Сочи

Рейс из Уфы в Сочи задержан на 10 часов из-за действовавших ограничений В аэропортах Приволжья задерживаются рейсы в Сочи

Москва11 окт Вести.В аэропортах Приволжского транспортного региона возможны задержки рейсов в Сочи на фоне действовавших ограничений. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

11 октября 2026 года из-за возникавших ограничений использования воздушного пространства в сочинском авиатранспортном регионе возможны задержки рейсов в аэропортах Приволжского транспортного региона. В настоящее время в аэропорту Уфы на 10 часов задержан вылет рейса № FV-6606 в Сочи сказано в сообщении

Транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров.

Ранее Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Запрет на полеты действовал с 23.43 мск 10 октября.