Москва11 октВести.В аэропортах Приволжского транспортного региона возможны задержки рейсов в Сочи на фоне действовавших ограничений. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
11 октября 2026 года из-за возникавших ограничений использования воздушного пространства в сочинском авиатранспортном регионе возможны задержки рейсов в аэропортах Приволжского транспортного региона. В настоящее время в аэропорту Уфы на 10 часов задержан вылет рейса № FV-6606 в Сочисказано в сообщении
Транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров.
Ранее Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Запрет на полеты действовал с 23.43 мск 10 октября.