ФВСР: велогонщики РФ не смогли вылететь из Москвы и пропустят старт ЧМ в Канаде

Велогонщики РФ не смогли вылететь из Москвы и пропустят старт ЧМ в Канаде ФВСР: велогонщики РФ не смогли вылететь из Москвы и пропустят старт ЧМ в Канаде

Москва20 сен Вести.Велогонщики сборной РФ из-за переноса рейсов в аэропорту Внуково в воскресенье, 20 сентября, не смогли своевременно вылететь из Москвы и пропустят стартовую гонку чемпионата мира, который пройдет в Канаде. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе состоится в Монреале 20-27 сентября​​​. Российские атлеты имеют право выступать на турнирах Международного союза велосипедистов (UCI) в нейтральном статусе.

Сборная России сегодня должна была вылететь из аэропорта Внуково в Стамбул в 07.30 утра, но вылет был отложен до 17.30. Поэтому команда не успевает на запланированный (стыковочный) рейс из Стамбула в Канаду. Наши спортсмены не смогут принять участия в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В этой гонке не выступят юниорки и представители категории U-23 сообщили в пресс-службе федерации

В категории "Элита" РФ на чемпионате мира представят Александр Власов и Кристина Новикова, а в возрастной категории U-23 – Алена Богданова, Анастасия Самсонова, Лилия Исмагилова, Елизавета Бор, Валерия Ковязина и Андрей Белянин. На турнире юниоров выступят Валерия Васюкова, Виктория Шишкина, Алена Мишина, Тамила Минашкина, Вадим Ларичев, Степан Бортник и Денис Свиловский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в связи с массированной атакой беспилотников на Московский регион в столичных аэропортах задержано более 400 рейсов.