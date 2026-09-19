Из-за невыдачи визы тренер сборной РФ по велошоссе не едет на ЧМ в Канаде

Тренер сборной РФ по велошоссе не попадет на ЧМ в Канаде из-за невыдачи визы Из-за невыдачи визы тренер сборной РФ по велошоссе не едет на ЧМ в Канаде

Москва19 сен Вести.Главный тренер российской сборной по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян не поехал на чемпионат мира в канадском Монреале из-за отказа в выдаче визы. Об этом тренер сообщил ТАСС.

По его словам, сейчас выясняются причины невыдачи визы.

Да, мне не дали визу, я не смогу присутствовать вместе с командой на чемпионате мира сказал Абрамян

Тренер уточнил, что вместо него в Канаду полетел другой специалист. Уточняется, что российские велогонщики вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

В ноябре 2025 года бывший президент Международного союза велосипедистов (UCI) Патрик Маккуэйд заявил, что мир определенно заметил отсутствие велосипедистов из России на международных соревнованиях.