"Глоток воздуха": тренер гандболисток РФ высказалась о допуске к чемпионату мира Тренер гандболисток РФ Близнова: участие в ЧМ – глоток воздуха для нашей сборной

Москва13 окт Вести.Российские гандболистки в возрасте до 16 лет выступят на чемпионате мира, и для России возвращение на мировую арену – как глоток воздуха. Об этом заявила ИС "Вести" главный тренер женской юношеской сборной России по гандболу U-16 Ирина Близнова.

Она рассказала о готовности юных спортсменок к международным соревнованиям.

В сегодняшних реалиях это вообще как глоток воздуха даже не только для нашей сборной, а вообще для российского гандбола в целом... Многие девчонки уже играют в чемпионатах – это и дублирующие составы, это и Высшая лига, поэтому я считаю, что девочки уже готовы к чемпионатам мира, к чемпионатам Европы, поэтому почему бы не начать раньше, если девчонки готовы показать свой уровень – превосходный уровень гандбола отметила главный тренер

Для Ирины Близновой эти международные соревнования тоже станут дебютными – она впервые отправляется на чемпионат мира в должности главного тренера. Близнова верит в успех своей команды.

Я очень верю в то, что мы поедем, покажем потрясающий гандбол, и победа не заставит себя долго ждать поделилась тренер

Первый в истории чемпионат мира среди девушек до 16 лет пройдет с 16 по 24 октября 2026 года в Агадире (Марокко). Матчи группового этапа будут сыграны 16, 18 и 20 октября, позднее пройдет стадия плей-офф.

В июле Международная федерация гандбола (IHF) допустила сборные РФ и Белоруссии к участию в международных турнирах без каких-либо ограничений.