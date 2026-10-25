Москва25 окт Вести.На чемпионате мира U-16, прошедшем в Марокко, юниорская сборная России по гандболу завоевала третье место. Это удалось благодаря тому, что спортсмены скорректировали тактику игры во время перерыва. Об этом заявила ИС "Вести" главный тренер женской команды Ирина Близнова.

В первом тайме у игроков не было нужного настроя, указала она.

Я прямо уже ждала наконец-то, когда будет перерыв, чтобы девчонок замотивировать в раздевалке. Мотивация в раздевалке подействовала. Мы пытались уже и как-то перестроиться, и что-то сделать, но когда нет огня в глазах ни у кого, у нас ничего не клеилось. Хорошо, что перерыв не заставил себя долго ждать, и в перерыве мы сделали корректировки. Немножко поругали девочек, где-то немножко похвалили, и это дало свои плоды. Наконец-то мы проснулись и поняли, что, оказывается, этот матч нельзя проигрывать, что на кону медаль – бронза. И я благодарна девочкам, что они меня услышали. Потому что по ходу первого тайма я вообще была недовольна своим коллективом сказала Близнова

Для России возвращение на мировую спортивную арену – как глоток воздуха, ранее заявляла главный тренер женской юношеской сборной России по гандболу U-16. По ее словам, команда готова к выступлениям на чемпионатах Европы и мира.