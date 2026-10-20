"Мы сражались против судей": тренер сборной РФ о матче по гандболу со Швейцарией Тренер Близнова: в матче со Швейцарией сборная РФ сражалась против судей

Москва20 окт Вести.Сборная РФ по гандболу сражалась не только против швейцарской команды на женском юниорском чемпионате мира в Марокко, но и против судей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила главный тренер сборной России (U-16) Ирина Близнова.

Наша задача сюда приехать, выиграть пять игр, чтобы дойти до заветной награды. Сегодня, наверное, как все видели, ротации было меньше, то есть в борьбу вступили всего плюс-минус девять человек, поэтому, конечно, тяжеловато было при такой игре 60 минут играть. Но тем не менее я хочу отдать должное девчонкам. Сегодня понравилось, что боевой дух, да, были там выбросы мячей и все. Но мы сегодня сражались не только против Швейцарии. Да услышат меня наши болельщики, они, наверное, тоже смотрели и видели. Мы сражались сегодня не только против Швейцарии, но и против наших судей заявила тренер Близнова

Ранее сборная РФ по гандболу одержала уже третью победу на групповом этапе, над сборной Швейцарии, что позволило российским спортсменкам выйти в полуфинал. Он состоится 22 октября, россиянкам предстоит играть с командой из Германии.