Москва29 ноя Вести.Гандболистки сборной России стали победительницами Кубка наций Международной гандбольной федерации (IHF), который завершился в болгарском Кранево.

В финальном матче турнира сборная России победила команду Белоруссии со счетом 31:22. По дороге к финалу ранее россиянки победили в полуфинале сборную Болгарии (45:22).

Кубок наций стал первым турниром под эгидой IHF, в котором приняла участие сборная России, с чемпионата мира 2021 года. Российские спортсмены были допущены к международным гандбольным турнирам без ограничений в июле 2026 года.