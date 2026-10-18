Москва18 окт Вести.Российская сборная по гандболу победила команду Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди девушек до 16 лет в Марокко. Главный тренер сборной России по гандболу U-16 Ирина Близнова в беседе с ИС "Вести" выделила хорошую игру вратарей.

Итоговый счет встречи — 41:21 в пользу сборной России.

Довольна тем, что девочки выходят биться и стараются. Это, конечно, не может не радовать, но вопросов очень много к нашему оборонительному плану, вопросов очень много к нашим завершениям атак, к, казалось бы, ненужным потерям — то есть к тем, которые можно просто включить и убрать. И, конечно, очень много положительного — это игра наших вратарей как в первой игре, так и во второй оценила игру подопечных Близнова

В игре против Аргентины особенно выделялась капитан команды Елизавета Сапожникова. Воспитанница тольяттинского гандбола забросила девять мячей, что для этого вида спорта очень много. Ее первым тренером является наставница сборной Ирина Близнова.