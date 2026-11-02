Москва2 ноя Вести.Игра за сборную своей страны дарит непередаваемые эмоции. Такими чувствами с ИС "Вести" поделился игрок сборной России по гандболу Сергей Марк Косоротов.

Он отметил отличные условия, которые созданы для гандболистов в тренировочном центре "Новогорск".

Всегда-всегда очень приятно возвращаться в "Новогорск". Домашняя атмосфера. Я помню, потому что сюда я первый раз приехал, сколько мне было лет? 16-17. Первый раз. И замечательные условия, то есть ты сконцентрирован реально на работе и приезжаешь в сборную, представляешь свою клуб, команду, город за свою страну. Это непередаваемые эмоции рассказал Косоротов

Косоротов выступает за польский клуб "Висла". Главный тренер мужской сборной РФ по гандболу Лев Воронин рассказал о деталях участия Косоротова в последних сборах команды. Он подчеркнул важность спортсмена для сборной.

Мы на каждом сборе общаемся, мы в течение вообще всего времени общаемся, он не мог приехать по тем или иным причинам, да, потому что там мы все понимаем сегодня ситуацию политическую, логистическую, да, поэтому у Сергея есть опять же семья, есть Лига Чемпионов, и он в своем клубе является лидером, и тренер, понятно, на него делает там свою ставку, плюс у него долгое время он залечивал травму. … Мы очень рады на самом деле, что с этого начала сезона, да, Сергей сказал, что … всегда готов играть за сборную. Это очень важные слова и для нас, и для Сергея в том числе, потому что он понимает, что на сегодняшний день единственный представитель, наверное, от России, который играет в топе, в одном из топ-клубов подчеркнул Воронин

Он прокомментировал возможность возвращения в международные соревнования по гандболу. Воронин подчеркнул, что для России проще вернуться в соревнования под эгидой ICH (International Handball Federation).

Мы очень надеемся, что сейчас, я сейчас могу ошибиться, летом в любом случае будут играть и юношеские, и молодежные команды, что мы там все-таки свою путевку тоже какую-то получим. По Европе маловероятно. Опять же, там есть свои нюансы. Соревнования под эгидой ICH, я думаю, там будет значительно проще получить возможность для выступления на том или ином турнире объяснил Воронин

Ранее юниорская сборная РФ по гандболу завоевала бронзу на ЧМ в Марокко. Главный тренер женской команды Ирина Близнова объяснила этот результат сменой тактики.