Следуют трендам и снимают TikTok: тренер – об атмосфере в сборной по гандболу РФ Тренер Близнова: спортсменки юношеской сборной РФ по гандболу дружат между собой

Москва13 окт Вести.В юношеской сборной России по гандболу спортсменки тесно дружат друг с другом, в команде сложилась приятная атмосфера, рассказала ИС "Вести" главный тренер женской юношеской сборной России по гандболу U-16 Ирина Близнова.

Юные спортсменки оказались очень схожими по характеру, поделилась тренер.

Так сложилось, что они вот с самого первого дня они, во-первых, очень сильно дружат, крепко. Многие знали друг друга до сборной еще. Поэтому такая приятная атмосфера сложилась… Девчонки не только в тренде, скажем так, снимают свои TikTok – они очень раскрепощены, на камеру могут работать, и это потрясающе, я считаю. Было бы хуже, если б они были "забитые", с плохим настроением сказала Близнова

Также главный тренер сообщила ИС "Вести", как в сборной ощущают возвращение России на мировую арену и готовятся к первому в истории чемпионату мира среди девушек до 16 лет, который пройдет с 16 по 24 октября 2026 года в Марокко.