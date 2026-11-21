Шишкарев будет договариваться о приглашении российских гандболисток на ЧМ-2027 Шишкарев обсудит с главой IHF допуск российских гандболисток на ЧМ-2027

Москва21 ноя Вести.Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев проведет переговоры с главой Международной федерации гандбола (IHF) о предоставлении приглашения российских гандболисток на чемпионат мира 2027 года, передает ТАСС.

Российские сборные и клубы с 2022 года на неопределенный срок были отстранены от участия в международных турнирах. В марте 2026 года совет IHF принял решение о допуске к соревнованиям юниорских и молодежных команды России.

По словам Шишкарева, приоритетная задача - выступить на Олимпийских играх. Он намерен получить от организаторов особое приглашение, которое позволит российским спортсменкам попасть на турнир в обход стандартных квалификационных требований.

На следующей неделе встречаюсь с президентом международной федерации Хассаном Мустафой. Будем договариваться о получении wild card на чемпионат мира. Чтобы попасть в квалификацию и ехать на Олимпийские игры отметил Шишкарев

Женский чемпионат мира по гандболу 2027 года действительно пройдет в Венгрии. Финальный раунд турнира состоится с 30 ноября по 19 декабря. Это будет главное отборочное соревнование к турниру летних Олимпийских игр 2028 года.