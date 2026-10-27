Тренер Близнова рассказала, что вызывало слезы у сборной РФ по гандболу Близнова: спортсменки из сборной РФ по гандболу прослезились под звуки гимна

Москва27 окт Вести.Выступление с национальным флагом и гимном на юниорском чемпионате мира 2026 года (U-16) в Марокко растрогало спортсменок и тренерский состав российской женской сборной. Об этом рассказала ИС "Вести" главный тренер команды Ирина Близнова.

Сборная России по гандболу стала бронзовым призером, победив в матче за третье место сверстниц из Китая. Золото турнира взяли немки, серебро — у сборной Венгрии. Российские гандболистки впервые с 2022 года выступали на международном турнире. Делали это россиянки с гимном и флагом страны.

Они чувствовали патриотизм… На первой игре, когда мы играли с Египтом, зазвучал гимн, я была удивлена, что девчонки так в унисон пели, что аж прямо до слез. Не только зрители в России пустили слезу, но и мы, тренерский штаб, тоже пели вместе с девчонками, пустили слезу. Настолько это было круто сказала Близнова

Эмоции от соревнований напомнили главному тренеру о летних Олимпийских играх в Бразилии.

Эмоции не передать. Для меня это вот воспоминание с 2016 года, когда мы стояли на Олимпиаде, когда мы пели гимн. Это нечто, когда поет с тобой трибуна, когда поют девчонки, когда ты чувствуешь плечо партнера, — это непередаваемые ощущения и потрясающе, что наконец-то это свершилось, что мы имеем право выступать под своим флагом и гимном, петь свой гимн страны. И надеюсь, что в будущем он будет звучать как можно чаще на всех мировых аренах подчеркнула она

Близнова также рассказала, что повлияло на результат игры в Марокко.